«Машина многофункциональная»: военный РФ рассказал о применении квадроциклов в зоне СВО

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Алексей Панков
Алексей Панков 20

ВС РФ используют квадроциклы для уничтожения техники ВСУ

«Машина многофункциональная»: военный РФ рассказал о применении квадроциклов в зоне СВО

Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

С их помощью российские солдаты охотятся на технику ВСУ.

Российские военные используют квадроциклы для уничтожения вражеской техники. Об этом KP.RU рассказал боец десантного подразделения ВС РФ.

Он добавил, что катался на вездеходах во время гражданской жизни, поэтому их применение в боевых условиях не вызвало трудностей.

«С женой в Красноярске на горках катались то на снегокатах, то на квадроциклах. Знакомая тема. Машина многофункциональная. С ракетами выявляем позицию, группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливаемся, поражаем и уезжаем», — отметил военнослужащий.

Десантник также добавил, что вся операция занимает не больше минуты. При этом, по его словам, в последнее время ВСУ задействуют все меньше и меньше техники, а также редко предпринимают попытки ночных вылазок. Сейчас украинские солдаты действуют в группах от двух до четырех человек, поскольку большие скопления тут же поражаются российской артиллерией.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские танкисты продолжают вытеснять ВСУ из окрестностей Угледара.

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