Новый поворот: утечка секретных документов Пентагона была в планах США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 54

Политолог Мартынов назвал утечку документов Пентагона частью предвыборной гонки США

Фото, видео: Reuters / KEVIN LAMARQUE; Telegram / martynov2021; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Американское кино под названием «предвыборная гонка» началось, и зрители по всему миру наблюдают за новыми сериями.

Высшие эшелоны власти в США могут быть причастны к утечке секретных документов Пентагона. Политолог Алексей Мартынов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему слив можно назвать фальсификацией и зачем Соединенным Штатам нужна эта информационная кампания.

Эксперт заявил о своей уверенности в том, что утечка не была случайной. По его словам, подобные интервенции диковаты для российской публики, однако для американской вполне органичны и привычны.

«Я напомню, что в Штатах кровавая избирательная кампания. И многое, что сегодня происходит внутри Соединенных Штатов, рассматривается сквозь призму предстоящих президентских выборов», — прокомментировал Мартынов.

Политолог отметил, что действующий президент США, несмотря на свой преклонный возраст, собрался баллотироваться на второй срок, и это, естественно, нравится не всем. Против его соперника, бывшего главы государства Дональда Трампа, уже было запущено немало «профилактических мероприятий», вроде уголовных дел.

Кино под названием «американские выборы» началось, считает эксперт, и одной из магистральных тем кампании является война на Украине, помощь и ее финансирование. По словам политолога, скандалы вокруг Хантера Байдена — отголоски прошлой президентской гонки, сегодня же можно увидеть новые серии, приуроченные к выборам в 2024 году.

«И эти сливы, которые представляют в невыгодном свете сегодняшнюю администрацию, своего рода прививка от более серьезных ударов по этому украинскому кейсу Байдена. Все же понимают, что это его детище и проект», — заявил собеседник 5-tv.ru.

В заключение Мартынов отметил, что на сегодняшний день промахи и проблемы с фактологией Байдена тактично списываются на возраст, а все утечки и скандалы — манипулятивные технологии, которые активно используются в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению подполковника США, утечка разведданных вскрыла ложь Байдена об Украине.

Тема:
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