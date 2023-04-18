Путин подарил военным группировки «Днепр» икону и поздравил их с Пасхой

Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Пасхой. Это произошло в рамках его визита в штаб нацгвардии «Восток» в Луганской народной республике (ЛНР), где глава государства принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и выслушал высших офицеров о ситуации на этом направлении. Видео с мероприятия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что в ходе поездки президент также принял доклады командира группировки войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича. Во время беседы лидер России отошел от военной повестки и поздравил бойцов с церковным праздником. В связи с тематикой события Путин вручил важный подарок, этот момент попал на видео.

«Это одна из святынь вооруженных сил. Икона, хозяин которой был одним из наиболее успешных министров обороны российской армии XIX века. Это копия, есть еще одна копия и подлинник», — заявил глава государства.

Как сообщает издание KP.RU, подарок является копией священной иконы графа Дмитрия Милютина. Это царский генерал, который тоже принимал участие в военной операции, но на Кавказе против Шамиля. Милютин известен своими военными реформами при Александре II.

Стоит отметить, что этот визит стал первой поездкой Владимира Путина в ЛНР. Во время разговора с бойцами президент заявил, что не хочет отвлекать военачальников от служебных обязанностей, поэтому предложил краткую и деловую, но конкретную работу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео визита Путина в ЛНР и Херсонскую область.