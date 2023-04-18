Путин подарил военным группировки «Днепр» икону и поздравил их с Пасхой

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

По словам главы государства, такой же божественный образ принадлежал одному из самых успешных отечественных министров обороны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Пасхой. Это произошло в рамках его визита в штаб нацгвардии «Восток» в Луганской народной республике (ЛНР), где глава государства принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и выслушал высших офицеров о ситуации на этом направлении. Видео с мероприятия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что в ходе поездки президент также принял доклады командира группировки войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича. Во время беседы лидер России отошел от военной повестки и поздравил бойцов с церковным праздником. В связи с тематикой события Путин вручил важный подарок, этот момент попал на видео.

«Это одна из святынь вооруженных сил. Икона, хозяин которой был одним из наиболее успешных министров обороны российской армии XIX века. Это копия, есть еще одна копия и подлинник», — заявил глава государства.

Как сообщает издание KP.RU, подарок является копией священной иконы графа Дмитрия Милютина. Это царский генерал, который тоже принимал участие в военной операции, но на Кавказе против Шамиля. Милютин известен своими военными реформами при Александре II.

Стоит отметить, что этот визит стал первой поездкой Владимира Путина в ЛНР. Во время разговора с бойцами президент заявил, что не хочет отвлекать военачальников от служебных обязанностей, поэтому предложил краткую и деловую, но конкретную работу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео визита Путина в ЛНР и Херсонскую область.

Тема:
Спецоперация
18 апр
Оторвали башню: как украинские боевики опростоволосились с танком Leopard
18 апр
«Майдан может повториться»: экс-министр предсказал новый переворот на Украине
18 апр
Российская армия отбила попытку контрнаступления ВСУ под Угледаром
18 апр
Появились кадры работы мотострелков ВС РФ под Угледаром
18 апр
Как бойцы батальона «Барс-12» работают в районе Белогоровки: видео с передовой
18 апр
Появилось видео визита Путина в ЛНР и Херсонскую область
18 апр
«Титаническая бомба»: ВСУ встретят неминуемую гибель в случае контрнаступления
18 апр
Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР
18 апр
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении
18 апр
ВС РФ нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ при помощи РСЗО «Град» и «Ураган»
+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

12:29
«Я вам не верю!» — Анастасия Волочкова показала лицо после визита к косметологу
12:15
Оторвали башню: как украинские боевики опростоволосились с танком Leopard
11:56
Следствие подозревает суицид в истории с гибелью 29-летней гандболистки Дивак
11:50
Автомобиль врезался в стену и опрокинулся в московском тоннеле
11:31
«Майдан может повториться»: экс-министр предсказал новый переворот на Украине
11:18
Путин подарил военным группировки «Днепр» икону и поздравил их с Пасхой

Сейчас читают

Подозреваемый в хищении наследства у семьи Баталова Михаил Цивин взят под стражу
Как работает «Солнцепек»: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Какие черты внешности выдают хорошего мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео