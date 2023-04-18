Российские бойцы овладели еще тремя кварталами в Артемовске

Украинские войска понесли серьезные потери на донецком направлении — свыше 290 боевиков.

Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль три новых квартала в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, участки находятся в северной, центральной и южной частях города.

«Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов», — сказал генерал-лейтенант в ходе ежедневного брифинга.

Он отметил, что российские бойцы ударили по группе украинских националистов, когда те выдвигались для контратаки. ВС РФ задействовала оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а также огонь артиллерии Южной группировки войск. Боевые действия произошли неподалеку от населенных пунктов Часов Яр и Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи», — рассказал Конашенков.

По его словам, потери противника на донецком направлении составили больше 290 украинских боевиков и иностранных наемников. Помимо этого ликвидирована одна боевая машина пехоты ВСУ, три бронированные машины, восемь автомобилей, американская система артиллерии М777, боевая машина РСЗО «Град» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Стоит отметить, что еще вчера российские военные овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска. Бойцов поддержали воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск. Благодаря им националисты ВСУ не смогли ударить с флангов, поэтому артиллерийские удары нанесли поражение живой силе неподалеку от районов Константиновки, Богдановки и Часов Яра.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские военные продолжают штурм Артемовска.