Боевая работа САУ «Гвоздика»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 284

Военкор «Известий» показал работу расчетов САУ 2С1 «Гвоздика»

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Очень важная задача артиллеристов — поддержка пехоты.

Расчеты артиллерии ВС РФ успешно поражают цели. Но не только это входит в их сперт задач. Как российские бойцы работают на передовой, выяснил военкор «Известий» Леонид Китрарь.

Военные работают слаженно и быстро: сначала экипаж получает цель, оперативно занимает позиции, а уже потом — на позициях — делает первый, пристрелочный выстрел, и затем уже точечные по уточненным координатам.

«Позиции меняем очень часто, так как прилеты. Мы попадаем, поражаем цели — без этого никак. В основном, осколочно-фугасные боеприпасы, шрапнель. Ну и дымы. Пехоте часто нужна поддержка, поэтому часто дымим», — рассказал о подробностях работы артиллерии командир орудия 2С1 «Гвоздика» с позывным «Зверь».

Таким образом, ключевой целью российской артиллерии становится не только поражение позиций противника, но и защита и поддержка пехоты, помощь передовым силам в продвижении.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр.

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