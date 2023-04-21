В деле — целая батарея: как бригада «Кальмиус» бьет по укреплениям ВСУ

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Военкор «Известий» показал, как работают артиллеристы бригады «Кальмиус»

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Распутица и открытая местность сильно усложняют работу на передовой.

На любое движение в окопах противника на позициях наших артиллеристов всегда звучит одна команда — «Выстрел»! Сейчас из-за весенней распутицы работа расчетов осложнена погодой — до позиций еще нужно добраться. Не попав под вражеский обстрел и желательно не испачкавшись. У военкора «Известий» Александра Сафиулина это получилось.

Тема:
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