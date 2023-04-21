С каждым днем украинская армия демонстрирует свое бессилие перед российскими войсками.

Националисты Незалежной, оставшиеся в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) взяты в котел. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона (ВСУ — Прим. ред.). Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — приводит его слова ТАСС.

Стоит отметить, что США в январе предлагали Украине оставить Артемовск, потому что боевики Незалежной точно не смогут противостоять против ВС РФ в этом регионе. Однако украинская сторона проигнорировала наставления своего главного союзника.

В том числе американцы требовали подорвать боевой дух российских солдат с помощью использования призывов к дезертирству. Вашингтон просил Киев направить против армии России «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»