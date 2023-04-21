Минобороны РФ: бои штурмовых отрядов идут в западной части Артемовска

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 37

В ведомстве рассказали, что десантники купируют попытки противника контактировать на флангах.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

Штурмовики российской армии в течение последних 24 часов продолжали вести бои в западной части Артемовска. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что десантники купируют попытки противника контактировать на флангах и оказывают поддержку действиями штурмовых отрядов по овладению городом.

Бои за Артемовск (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.) идут уже несколько месяцев. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал их «беспрецедентными». По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, бои продолжаются именно в западных кварталах.

Прежде сообщалось, что националисты Незалежной, которые сидят в Артемовске, взяты в котел.

В январе этого года власти США предлагали Украине оставить Артемовск, потому что боевики точно не смогут противостоять ВС РФ в этом регионе. Однако украинская сторона не стала прислушиваться к наставлениям союзника.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 90% территории города. Он сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой идет снабжение отрядов боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные силы России поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». 

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