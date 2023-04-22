Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки
Украинские силы остались без значительного числа боеприпасов.
Фото: © РИА Новости / Ольга Халманова
Российские пилоты обезоружили ВСУ, нанеся удар по складу с боеприпасами. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
«Авиацией, действующей в интересах „Южной“ группировки войск, нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. Уничтожено до 600 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО)», — заявил офицер.
Также артиллеристы ЮВО поразили опорно-наблюдательный пункт националистов на авдеевском направлении. Удар артиллерия нанесла и по нескольким пункты временной дислокации ВСУ в районе Горняка и Голициновки. Кроме того, российские военные уничтожили две гаубицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе признали беспомощность Украины на фоне бравады о контрнаступлении.
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