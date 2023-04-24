Что происходит в Артемовске: оперативная сводка из зоны спецоперации

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Российские силы приступили к зачистке «западного» квартала Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы дожимают ВСУ, а те отчаянно сопротивляются, ведь освобождение города позволит ВС РФ выйти на оперативный простор.

Все внимание на прошлой неделе было приковано к Артемовску, главному узлу обороны ВСУ на Донбассе сейчас. Российские штурмовики приступили к зачистке последнего очага сопротивления — так называемого «западного» квартала. Это финал ожесточенных боев, которые шли с конца 2022 года.

В чем особенность «западного квартала»: там высотная застройка и каждая пяти- или девятиэтажка — это крепость. И пока сохраняется связь с базами снабжения например, в Часовом Яре, в эти крепости подвозят боеприпасы. Последнюю трассу в районе села Хромово в пятницу наши пытаются перерезать окончательно, идут бои, котел пока не захлопнут.

В Киеве понимают, что после Артемовска российские войска выйдут на оперативный простор и смогут продвинуться дальше на Часов Яр, или повернуть на юг на Торецк и дальше на Угледар, где не ждут фактически удара в тыл. Ну и наконец, что логичнее всего — могут завершить окружение Северского укрепрайона, который держится, по большому счету только из-за того, что основные штурмовые силы заняты Артемовском.

Тема:
Спецоперация
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