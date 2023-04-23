«По-деловому, коротко»: зачем Путин приезжал в ЛНР и Херсонскую область

Эфирная новость 622

Визит Путина в ЛНР и Херсонскую область был сигналом для России и Украины

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Визит Путина в новые регионы стал неожиданностью для всех. Но цели поездки президента практически на передовую остаются загадкой.

Самое важное событие недели — визит верховного главнокомандующего в зону СВО. Максимально близко к линии фронта. Он посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике. Уникальный случай, когда президент из зоны СВО по видеосвязи вызывал и министра обороны и начальника Генштаба.

«Работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — так начал общение с военначальками глава государства.

Но почему Путин приезжал именно на эти участки СВО? Прямого ответа на этот вопрос за всю неделю не прозвучало, но эксперты склоняются к версии, что именно на этих направлениях наиболее вероятно готовящееся киевскими формированиями наступления.

Соотвественно, упреждающий визит Путина — это возможность для него самого оценить обстановку, это поддержка для солдат «ребята, мол, выстоим», и подарок был со смыслом — икона Спаса Нерукотворного. Ну и наконец это сигнал для противника — мы все знаем, эффекта неожиданности не будет, меняйте план или вообще не суйтесь.

Президент ездил по новым регионам на неприметном автомобиле, так что смог помимо прочего увидел реальную картину состояния дорог и пропускных пунктов.

«Проезжал я КПП „Гуково“, большое количество транспорта стоит. Там невозможно проехать, там нужно срочно навести порядок», — отчитал подчиненных российский лидер.

«Владимир Владимирович, мы эту тему хорошо знаем, мы на самом деле пропускную способность части пунктов увеличили с погранслужбой в шесть-восемь раз, но этого все равно недостаточно. Там просто поток гигантский идет», — попытался как-то объяснить ситуацию вице-премьер Марат Хуснуллин

«Не знаю, где вы там в шесть раз увеличили, что же там было-то? Ничего там от большого увеличения не очень заметил. Но, наверное, может быть, это и есть. Но то, что объезд, где легковушки проезжают, спецтранспорт, — там просто невозможно, там дороги нет совсем. Надо сделать это немедленною» — приказал Путин.

На этом совещании с правительством президент еще много тем поднимал. Эти прикладные, мирные задачи: КПП расширить, дорогу проложить, а потом сделать то то, — это лучший психотерапевтический прием для тех, кто нервничает перед «украинским наступлением».

Не надо нервничать. Надо думать и заниматься развитием новых регионов на годы и десятилетия вперед.

Тема:
Спецоперация
23 апр
Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
23 апр
Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить помощь Украине в десять раз
23 апр
Актер Васильев побывал в пункте отбора контрактников и поддержал добровольцев
22 апр
«Отец мной гордится»: сын Пескова о своей службе в зоне СВО
22 апр
«Бросают оружие»: в рядах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке начались бунты
22 апр
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
22 апр
Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ
22 апр
Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство
22 апр
Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день
22 апр
ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска
+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Антипасха или Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 23 апреля
3:58
Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
3:42
Страны Европы проводят ускоренную «заборизацию» на границе с Россией
3:27
Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить помощь Украине в десять раз
3:00
«По-деловому, коротко»: зачем Путин приезжал в ЛНР и Херсонскую область
2:42
Наталья Дрожжина перенесла три инсульта и потеряла 15 килограммов за время судов

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Во Франции в тяжелом состоянии госпитализировали политика Жан-Мари Ле Пена
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео