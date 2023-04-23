Заморозки или жара? Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

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Алексей Панков
Алексей Панков 107

Москвичей предупредили о дождях в ближайшие дни

Заморозки или жара? Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

Фото: www.globallookpress.com / Petra Schramböhmer

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Какой будет максимальная температура воздуха?

На следующей неделе в Москве начнутся дожди. Об этом заявил синоптик Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве». При этом, по словам специалиста, температура в городе поднимется до плюс 23 градусов.

«В понедельник москвичей ожидает малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла в Москве, а в области — 18–23 градуса», — отметил специалист.

Во вторник температура будет находиться на отметке 16 — 21 градус тепла. В среду — 15–17 градусов, столько же будет и в четверг. А вот в пятницу термометр поднимется до отметки в 14–19 градусов тепла

Ильин также добавил, что во вторник возможны небольшие осадки. Дождь продолжится и в среду. Кроме того, в столице возможно небольшое похолодание. В четверг осадков станет меньше, но они усилятся в пятницу.

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Специалист подчеркнул, что атмосферное давление в первой половине следующей недели сначала будет постепенно снижаться. Однако потом начнет расти. К примеру, в понедельник оно составит 750–752 миллиметра ртутного столба, в среду — 742 миллиметров, а в четверг и пятницу немного подрастет до 745 миллиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей ждет самый теплый понедельник апреля.

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