«Никто не ожидал»: оператор Путина раскрыл детали его поездки в зону СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 208

Сопровождавший Путина оператор сообщил об удивлении генералов в штабах СВО

«Никто не ожидал»: оператор Путина раскрыл детали его поездки в зону СВО

Фото: Reuters / KREMLIN.RU

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Тема:
Спецоперация

Команда была удивлена выносливостью президента — во время поездки в новые регионы он почти сутки провел на ногах.

Для генералитета в штабах в зоне СВО визит главы РФ Владимира Путина стал неожиданность. Никто из работающих в штабах «Восток» и «Днепр» в ЛНР и Херсонской области не был уведомлен о визите президента. Об этом сообщил сопровождавший его в поездке оператор Михаил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Было какое-то количество встречающего генералитета, которые встречали неизвестно для них кого. Насколько я понимаю, для них это было обозначено как какое-то руководство. <…> То есть они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики», — прокомментировал он.

По словам оператора, для многих стало большим удивлением, когда на территорию штабов въезжал кортеж, из которого вышел Путин. Михаил отметил, что к приезду президента никто не готовился, на местах царила рабочая обстановка.

«Видно было, что там бытовые условия для пребывания: где нужно, лежит одежда, видно рабочий процесс, люди заняты делом. И в этот момент заходит верховный главнокомандующий», — поделился он.

В заключение собеседник также рассказал, что по его подсчетам президент не спал около 23 часов во время поездки в зону СВО. Лишь во время краткосрочных перерывов он умудрялся расслабиться в транспорте во время переездов.

«У президента, как я понял, очень тяжелый рваный график. По пути движения я не смог так как он в любом положении быстренько уснуть, отключиться», — добавил он.

Владимир Путин 18 апреля посетил военные штабы в зоне проведения СВО, где он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил решить дорожный вопрос в новых регионах.

Тема:
Спецоперация
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