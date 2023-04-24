ВСУ потеряли четыре тысячи солдат убитыми за прошлую неделю

За прошедшую неделю потери ВСУ в зоне спецоперации составили более четырех тысяч человек. Такое заявление сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для РИА Новости.

Эксперт добавил, что официально Киев признал лишь 10% от этого числа. Таким образом правительство Украины пытается скрыть от общественности ситуацию на фронте.

«Родственники ликвидированных украинских боевиков вынуждены под страхом уголовного преследования, для получения объективной информации по близким обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР», — подчеркнул эксперт.

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Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский объяснил причину удержания Артемовска. По словам президента Украины, сдача города откроет плацдарм для наступления российских войск.