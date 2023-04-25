Обучению не поддаются: как Запад готовит украинских военных к контрнаступлению
NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления
Фото: Reuters / STRINGER
Украинские военные жалуются, что им «сложно координировать что-либо больше уровня взвода». Почему западные инструкторы не справляются с задачей?
Боевики в Вооруженных силах Украины (ВСУ) жалуются, что не могут координировать что-либо больше уровня взвода. Об этом сообщается в газете The New York Times.
При этом, как отметили авторы статьи, западные инструкторы пытаются обучить украинцев тактике общевойсковых маневров. Однако у стран Запада заканчиваются запасы военной помощи, поэтому дальнейшая поддержка ВСУ пока под вопросом.
Украина может лишиться поставок оружия и финансовой поддержки еще по одной причине — в случае провала контрнаступления. Авторы статьи в американской газете отметили, что провал ВСУ на фронте может спровоцировать давление с целью вступить в переговоры и прекратить вооруженный конфликт.
«Чиновники в США считают, что украинское наступление вряд ли приведет к существенному сдвигу в конфликте в пользу Киева», — отмечается в материале.
Так или иначе Украина создала 12 новых бригад, которые должны быть готовы к контрнаступлению в конце апреля. В просочившихся документах Пентагона сказано, что американские инструкторы совместно с НАТО обучают девять таких бригад.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США не удалось реализовать коварный план в ООН.
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