Российские войска помешали ВСУ перебросить резервы в Артемовск

Защитники Донбасса «дожимают» украинских боевиков и продолжают освобождать город.

Российские десантники пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить резервы в Артемовск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки армия РФ пресекла деятельность диверсантов в Харьковской области и ЛНР. Всего в зоне спецоперации ликвидировано более 645 боевиков ВСУ и сбито 15 беспилотников.

Между тем за Артемовск продолжаются ожесточенные бои. ВСУ пытаются закрепиться в городе, но не справляются с мощью российской армии и пытаются сбежать малыми группами. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что сдача Артемовска позволит российской армии захватить еще больше земель.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, когда власти ДНР и ЛНР обратились за помощью. Активизировавшийся киевский режим продолжал обстреливать мирные кварталы самопровозглашенных республик, в связи с чем Россия решила оказать вторым военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ВСУ цепляются за Артемовск.