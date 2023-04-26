О способности любить: на ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

На ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани

О способности любить: на ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани

Фото: Кадр из к/ф «Дайте мне победить», реж. Мария Финкельштейн, Светлана Музыченко, 2023 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ММКФ

Спортивному движению в этом году исполнилось 55 лет. Россия участвует в соревнованиях с 1990 года.

В рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) впервые был показан документальный фильм про Специальную Олимпиаду в Казани под названием «Дайте мне победить». Режиссерами картины стали Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко.

«Этот фильм об испытании на способность любить, сочувствовать, прощать и верить», — сказано в аннотации на сайте фестиваля.

Картина рассказывает о жизни спортсменов с особенностями интеллектуального развития.

«Общество старалось закрыть их за высокими заборами спецучреждений и забыть без надежды, без права на будущее. Все изменилось, когда в их жизнь пришел спорт. Этот фильм об испытании на способность любить, сочувствовать, прощать и верить», — сказано в аннотации на сайте фестиваля.

Специальная Олимпиада прошла в Казани с 22 по 28 января 2023 года. Движению в этом году исполнилось 55 лет, а Россия участвует в соревнованиях более 30.

ММКФ проходит с 20 по 27 апреля. На фестивале представлены порядка 200 работ из 60 стран. В основной конкурс вошли 12 фильмов, два из которых российские.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой любимый жанр кино у телеведущей Елены Летучей.

Тема:
ММКФ
23 апр
Алена Свиридова объяснила, почему отказывается от услуг стилистов
23 апр
Эвелина Бледанс устроила танцы без нижнего белья на белой вечеринке ММКФ
21 апр
Лучшее — враг хорошего: в чем блистали звезды ММКФ и кто перебрал с красотой
21 апр
Ирина Купченко из рук Никиты Михалкова получила специальный приз на ММКФ
20 апр
Никита Михалков призвал не наказывать уехавших за границу артистов
8 сент
Не по возрасту: Васильев не оценил наряд 75-летней Михалковой на ММКФ
1 мая
«Белье просвечивает!» —Волкова вышла на красную дорожку ММКФ в прозрачном платье
26 апр
Ирина Апексимова прошла по красной дорожке ММКФ вместе с дочерью
23 апр
Актеры вместе со своими детьми приняли в участие в дефиле ММКФ
27 апр
299 фильмов из 67 стран: в Москве подвели итоги Московского международного кинофестиваля
+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

5:29
Зона повышенной радиации: нарколог объяснила, почему пиво опаснее водки
5:16
О способности любить: на ММКФ показали фильм про Специальную Олимпиаду в Казани
5:04
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова раскрыла правду об убийстве отца
4:52
В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слов «великий» и «непревзойденный»
4:28
Как российские бойцы подавляют огневые точки ВСУ в Артемовске — репортаж
4:04
В посольстве РФ заявили, что Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Звезда «Реальных пацанов» Масалитин скончался на операционном столе
Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео