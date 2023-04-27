Не успеют приземлиться: какая судьба ждет истребители F-16 на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Business Insider: Россия истребит аэродромы Украины еще до приземления F-16

Не успеют приземлиться: какая судьба ждет истребители F-16 на Украине

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Тема:
Спецоперация

У России есть все средства для того, чтобы отследить обстановку на аэродромах Украины.

Если истребители США F-16 все-таки решат поставлять на Украину, то Россия уничтожит местные аэродромы еще во время подготовки к приему летательных аппаратов. Об этом изданию Business Insider рассказал военный аналитик Майкл Пек.

По его словам, для начала на украинских аэродромах необходимо будет проделать серьезную работу. Как минимум, привести в порядок старые взлетно-посадочные полосы советского образца.

«Их нужно привести в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей», — рассказал Пек.

Он также добавил, что у всех аэродромов на Украине есть одна особенность — слишком короткая взлетно-посадочная полоса. По мнению эксперта, F-16 будет сложно разогнаться на такой.

Военный аналитик сделал вывод, что как только Вооруженные силы Украины начнут ремонт своих аэродромов, Россия сразу это заметит и тут же нанесет сокрушительные удары. Более того, все местные аэродромы находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии киевскому режиму. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, стоит ли Украине ждать истребители F-16.

Тема:
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