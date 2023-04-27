«Китайская оплеуха»: Си Цзиньпин ударил по США одной фразой в диалоге с Зеленским

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 545

WP: Си Цзиньпин указал на корыстные цели США при разговоре с Зеленским

«Китайская оплеуха»: Си Цзиньпин ударил по США одной фразой в диалоге с Зеленским

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Тема:
Спецоперация

Незалежной невыгодно лишаться такого серьезного и значимого торгового партнера, как КНР, поэтому отталкивать его нельзя.

Фраза председателя КНР Си Цзиньпина о «корыстных целях конфликта», которую он сказал в ходе диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским, стала серьезным намеком и ударом по американской репутации. Об этом сообщается в газете The Washington Post.

«Китай выступил с предложением мира на Украине из 12 пунктов и заявил, что не будет „эксплуатировать ситуацию в корыстных целях“ — это слегка завуалированный удар по США», — отметил автор материала Адам Тэйлор.

В том числе журналист объяснил, что президент Украины не может исключить фигурирование Китая как посредника, потому что Пекин является серьезным и значительным торговым партнером, в котором Незалежная очень нуждается.

«Китай, являясь второй по величине экономикой мира, возможно, слишком велик, чтобы его оттолкнуть сейчас», — сообщается в материале.

По мнению Тэйлора, если американская сторона и европейские приспешники не предложат другого варианта, то Киеву придется заключить сделку с Пекином, потому что иного выхода просто не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД КНР прокомментировали диалог Си Цзиньпина и Зеленского.

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