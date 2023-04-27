Град размером с ладонь: на США обрушилась мощная стихия
Град размером с мяч для пинг-понга выпал в американском Техасе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal; 5-tv.ru
Льдины повредили не только машины и дома, но и линии электропередачи.
На несколько регионов США обрушился гигантский град. Больше всего досталось Техасу. Некоторые ледышки были больше ладони и нанесли огромный ущерб. Град повредил машины, дома, а также линии электропередачи — около 40 тысяч жителей остались без света.
Власти призывают жителей сделать дома запасы необходимых продуктов, так как торнадо будет бушевать еще несколько дней.
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