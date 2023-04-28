ВСУ признали превосходство ВС РФ в численности солдат и техники
NYT: ВСУ признают превосходство ВС РФ, несмотря на поставки западного оружия
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
При этом киевский режим не меняет планов по контрнаступлению.
Солдаты ВСУ признают превосходство нашей армии и вооружений, даже несмотря на регулярные поставки западной техники. Такой вывод сделали журналисты New York Times, пообщавшись с украинскими военными на передовой.
Они высказали искреннее недоумение из-за численного превосходства российской армии в артиллерии, танках, вертолетах и самолетах, и пожаловались, что из-за плотности огня многие из них не могут поменять занятые позиции.
Тем не менее газета не сомневается, что скоро Украина предпримет попытку контрнаступления, однако делает вывод, что западное оружие не гарантирует ему успеха.
Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. Президент РФ принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
- 28 апр
- Хирургическая точность: как ВС РФ с помощью «Ланцетов» разносят пусковые установки ВСУ
- 28 апр
- «Чистый блеф»: почему ВСУ не смогут начать контрнаступление
- 28 апр
- В Минобороны Украины заявили о готовности к контрнаступлению
- 28 апр
- Командира элитного подразделения украинского спецназа уничтожили в Артемовске
- 28 апр
- «Возвращается бумерангом»: Шойгу высказался о поставляемом Киеву оружии
- 28 апр
- Военная смекалка: артиллеристы нашли изящный способ защиты от гранат с дронов ВСУ
- 28 апр
- Забили тревогу: власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом
- 28 апр
- В Николаеве уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров
- 28 апр
- ВСУ признали превосходство российской армии: «Не знаю, откуда столько»
- 28 апр
- Шквал снарядов! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
87%
-1.05 88.37
-1.83
Нашли ошибку?