Шольц указал на важность недопущения использования Киевом оружия Запада для ударов по РФ

Берлин не станет делать односторонних действий в вопросе поставок вооружений украинской стороне, чтобы не спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что поставленное со стороны Запада оружие не должно применяться по российским территориям.

«Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами», — объяснил Шольц во время беседы с гражданами, состоявшейся рядом с городом Кобленц.

По словам канцлера, такая система используется сейчас и продолжит использоваться в будущем. Она важна для всех решений, принимаемых каждый день.

Стоит отметить, что еще в 2022 году российская сторона направила странам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками оружия киевскому режиму. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что любые грузы с боевой техникой для Незалежной будут расцениваться Москвой как законная цель. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что НАТО принимает прямое участие в конфликте не только из-за военной поддержки Украины, но и из-за подготовки боевиков ВСУ на территории Великобритании, Италии, Германии и других государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пообещали Украине дополнительное оружие.