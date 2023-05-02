Шольц указал на важность недопущения использования Киевом оружия Запада для ударов по РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 259

Как страны Европы объясняют нескончаемые поставки военной помощи Украине?

Шольц указал на важность недопущения использования Киевом оружия Запада для ударов по РФ

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Берлин не станет делать односторонних действий в вопросе поставок вооружений украинской стороне, чтобы не спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что поставленное со стороны Запада оружие не должно применяться по российским территориям.

«Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами», — объяснил Шольц во время беседы с гражданами, состоявшейся рядом с городом Кобленц.

По словам канцлера, такая система используется сейчас и продолжит использоваться в будущем. Она важна для всех решений, принимаемых каждый день.

Стоит отметить, что еще в 2022 году российская сторона направила странам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками оружия киевскому режиму. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что любые грузы с боевой техникой для Незалежной будут расцениваться Москвой как законная цель. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что НАТО принимает прямое участие в конфликте не только из-за военной поддержки Украины, но и из-за подготовки боевиков ВСУ на территории Великобритании, Италии, Германии и других государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пообещали Украине дополнительное оружие.

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