В Кремле оценили возможность украинских диверсий к 9 Мая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 129

Песков: спецслужбы делают все для предотвращения провокаций Украины на 9 Мая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Москва не сомневается в том, что киевский режим продолжит свои террористические выпады, однако российская сторона всегда учитывает это.

Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан и объектов в стране к 9 Мая. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал во время брифинга.

Журналисты поинтересовались, связаны ли атаки на территорию России с помощью беспилотников и иные злодеяния с нависающей угрозой в преддверии парада Победы в честь 9 Мая. По словам Пескова, Москва понимает, что стоящий за целым рядом нападений Киев не остановится и продолжит предпринимать попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

«Все наши спецслужбы делают все, что необходимо для обеспечения безопасности», — заверил пресс-секретарь.

В Кремле подчеркнули, что российская сторона ведет напряженную работу, но самое главное — страна продолжает проведение специальной военной операции (СВО), главной целью которой остается исключение угроз для России в их зародыше.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков назвал чудовищной ложью заявления о проведении СВО без особых причин.

Тема:
Спецоперация
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