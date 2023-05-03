В США назвали сроки начала возможного контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: ВСУ планируют начать контрнаступление в ближайшие недели
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Американские власти считают, что если операция будет успешной, то это приблизит Москву и Киев к переговорам.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.
«Мы знаем, что украинцы готовят контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет», — сказал он.
Он также выразил мнение, что если ВСУ проявят успехи, то РФ и Украина быстрее найдут путь к переговорам.
До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также говорил, что украинские боевики могут пойти в контрнаступление после 2 мая. Он отмечал, что они медлили с ее началом из-за проливных дождей.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ.
- 3 мая
- Российские бойцы уничтожают остатки украинской ПВО «Ланцетами»
- 2 мая
- Шольц указал на важность недопущения использования Киевом оружия Запада для ударов по РФ
- 1 мая
- В ВСУ сообщили об интенсивных боях в Артемовске
- 30 апр
- Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом: «Рот порвешь»
- 30 апр
- В районе Краматорска российские военные уничтожили до 200 тонн боеприпасов ВСУ
- 29 апр
- Огневая карусель: лучшее видео из зоны СВО за день
- 28 апр
- В Николаеве уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров
- 28 апр
- Шквал снарядов! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 апр
- Военкор показал, как минометчики разбивают укрепления ВСУ в районе Спорного
- 27 апр
- Танкисты рассказали, как заставляют с позором бежать ВСУ и «разбирают» укрепрайоны
Читайте также
62%
-0.65 87.58
-0.08
Нашли ошибку?