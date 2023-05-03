В США назвали сроки начала возможного контрнаступления ВСУ

Американские власти считают, что если операция будет успешной, то это приблизит Москву и Киев к переговорам.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News.

«Мы знаем, что украинцы готовят контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет», — сказал он.

Он также выразил мнение, что если ВСУ проявят успехи, то РФ и Украина быстрее найдут путь к переговорам.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также говорил, что украинские боевики могут пойти в контрнаступление после 2 мая. Он отмечал, что они медлили с ее началом из-за проливных дождей.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ.