«Дважды получала предложение»: Бузова рассказала, за что так сильно любит Рим

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Ольга Бузова рассказала, что в Риме ей два раз делали предложение

«Дважды получала предложение»: Бузова рассказала, за что так сильно любит Рим

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость призналась, что есть только одно место куда она уезжает, чтобы разобраться в своей жизни.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что так сильно любит Рим. По словам артистки, именно в этом городе ей несколько раз делали предложение руки и сердца.

«Все дороги ведут в Рим. Так кармически получилось, что Рим для меня — место силы. ‹...› Именно в Риме я дважды получала предложение руки и сердца», — написала Бузова.

Она также добавила, что Рим вызывает у нее добрые воспоминания, ведь еще в детстве они приезжала сюда с мамой и сестрой. Более того, именно в Риме снимали финал шоу «Замуж за Бузову».

«Рим дает ответы на многие вопросы. Наполняет меня, успокаивает и вдохновляет», — заключила знаменитость.

Примечательно, что свои «римские каникулы» Ольга Бузова проводит не одна, а с российским продюсером Ником Мартыновым. Они вкусно ужинают в ресторанах, посещают достопримечательности и веселятся в барах. 

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Бузова призналась, что не боится набрать лишний вес.

Тема:
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