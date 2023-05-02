«Могу себе позволить»: Бузова призналась, что не боится набрать лишний вес
Бузова призналась, что не боится набрать лишние килограммы на отдыхе в Риме
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица сейчас отдыхает в Риме. Девушка наслаждается вкусной итальянской едой. Она не исключает возможность того, что вместе с ней в Москву вернутся и пару лишних килограммов.
Певица и телеведущая Ольга Бузова ведет здоровый образ жизни. Она занимается спортом, следит за питанием — постоянно держит себя в форме. Но иногда артистка позволяет себе расслабиться. Сейчас девушка находится на отдыхе в Италии. Она призналась, что ей тяжело удержаться при виде местной кухни.
«Быть в Риме и не наслаждаться итальянской едой — это грех. У меня такой организм: когда я ем — я поправляюсь, когда я занимаюсь спортом — худею. Я в отпуске и могу себе позволить!» — рассказала Бузова поклонникам в своем блоге.
Певица также обратилась к фанатам с просьбой не писать ей о том, что она набрала лишние килограммы.
«Мои хорошие, я очень вас прошу, не пишите мне в комментариях, что я жирная. Потому что я реально такой становлюсь», — сказала Бузова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова готовиться к свадьбе в Сочи.
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