В Госдуму внесли поправки для проведения выборов в новых регионах при военном положении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Осенью 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны пройти выборы.

В Госдуму внесли поправки для проведения выборов в новых регионах при военном положении

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

В Госдуму внесли поправки к закону о военном положении для проведения выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводит РИА Новости.

«В Государственную думу внесены поправки, предполагающие корректировку Федерального конституционного закона о военном положении», — говорится в сообщении.

Такие изменения необходимы для того, чтобы в новых российских регионах появилась возможность провести выборы, несмотря на военное положение.

К слову, в новых регионах предварительное голосование пройдет впервые. Состоится оно с 22 по 28 мая.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как новые регионы переходят на российские стандарты.

Тема:
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