«Батарея работает»: как расчеты «Акаций» уничтожают минометчиков ВСУ

Эфирная новость 51

Российские бойцы вынуждены проявлять особую осторожность, ведь противник не дремлет и в любой момент может направить к технике дрон со снарядом.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Сетка от беспилотников-камикадзе — необходимый атрибут каждой машины российских артиллеристов в зоне СВО. Ко всему прочему, бойцы еще и люк закрывают. Это, как оказалось, необходимость, чтобы дрон не залетел.

Но для корреспондента «Известий» Станислава Григорьева дверь чуть-чуть приоткрыли, чтобы он увидел работу экипажа гаубиц «Акация».

В гаубицу «Акация» загружают снаряды с надписью «Советский Союз жив». После выстрела, скорее всего, никто не прочитает, но чисто символический эффект от такого транспаранта нельзя скидывать со счетов.

Офицеры и солдаты Южного военного округа проводят праздничные дни в зоне СВО почти исключительно в полях. Вокруг все грохочет — идут артиллерийские дуэли. Но опытный механик — водитель самоходки даже не моргает, когда слышит близкий взрыв.

«Это прилеты были. Это, скорее всего, батарея работает. Конечно, и выходы слышно, и прилеты слышно. Бывает, даже и вблизи прилетает, у него разлет осколков 200–250 метров. Ну укрываемся», — поделился механик-водитель с позывным «Спартанец».

Укрытия секретные, их не показывают. А вот решетки от беспилотников-камикадзе — это теперь всем видимый и необходимый атрибут почти на каждой машине.

Люк самоходки открыли специально для съемочной группы. Обычно он наглухо задраен, чтобы в него не залетел дрон.

«Здесь размещаются три человека, и вот еще боеукладка. Осколочно-фугасные снаряды. Кстати, снаряды здесь двух видов: обычные и активно-реактивные, у которых еще реактивный двигатель в самом снаряде. И вот этот снаряд летит немного дальше, чем стандартный боеприпас», — передает корреспондент.

Минометный расчет противника, который вылез откуда-то из укрытия, — цель для обычного снаряда. Одного-единственного выстрела иногда хватает, чтобы враг надолго отказался от своих намерений. Так было и в этот раз. Снаряд с надписью «Советский Союз жив» весом около 40 килограммов улетел точно по месту назначения.

Тема:
Спецоперация
4 мая
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
4 мая
«Сдадут нервы»: эксперт оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск
4 мая
«Я петлял»: взятые в плен украинские боевики пожаловались на насильственный призыв
4 мая
Посол РФ в США Антонов: Москва ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
4 мая
«Штурм-С» и «Акации» громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за 4 мая
4 мая
В МИД РФ предупредили Украину и ее союзников о последствиях контрнаступления
3 мая
В США заявили о скором завершении конфликта на Украине
3 мая
«Каждая улица — это укрепрайон»: ВС РФ необходимо выбить ВСУ из Марьинки в поля
3 мая
Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
3 мая
Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром
+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:35
Как проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым — видео
12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео