Работает спецназ: российские герои рассказали о подвигах в зоне СВО

Героизм российских военных, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, отметили заслуженными наградами. Церемония прошла прямо возле линии соприкосновения. Ордена Мужества, медали «За отвагу», Георгиевские кресты получили бойцы спецназа Центрального военного округа. Они на передовой с первых дней и выполняют там самые сложные задачи. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин расскажет о примерах настоящей отваги и мужества.

«Сейчас мы наблюдаем работу бригады спецназа Центрального военного округа. Именно эти парни в числе первых заходили в зону СВО. Это вообще элита. И неудивительно, что почти весь личный состав награжден госнаградами», — отмечает военкор.

Каждому нашему бойцу на фронте воли не занимать. Но когда видишь воочию, как работают профессионалы, это даже завораживает: их годами готовили именно к этому. Потому у магистров боевых действий ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевские кресты так часто украшают их послужной список.

Среди награжденных есть выходец из Армении с позывным «Езид». Прадед этого разведчика — национальный герой.

«На самом деле у нас на фронте мы тут все — сыны России, в один кулак сплотились и встали на защиту своей Родины», — рассказал он.

«Боевое братство — это самое сильное, что, наверное, есть. Только здесь мы поняли, что такое боевые товарищи. У нас есть школьные товарищи, со двора, но боевой товарищ — это тот, кому ты можешь доверить жизнь свою. И кто доверяет тебе свою жизнь. Здесь все немного по-другому у нас», — уточнил боец с позывным «Ворон».

Но без крепкого родного тыла даже самым сильным непросто. Сегодня за победу бьются не только бойцы на передовой, но и их семьи, дома.

«Даже если затронем такую тему, как раненые товарищи, все равно друг другу помогаем, сразу родственникам помогаем. Такой тоже, получается, маленький братский тыл», — отметил военнослужащий с позывным Пика.

Так, даже множественные ранения не отбили решимость воевать у бойца поволжского спецназа.

«По мне отрабатывает снайпер, простреливает две руки — два снайпера. Я откатываюсь назад, и пошел дальше огонь. Могу сразу сказать: за ребятишек мы отомстили. Это догма. Это мы всегда делаем. Всех забрали, был неприятный момент, скажем. Но это опыт», — поделился командир группы спецназа ЦВО с позывным «Крыло».

«У каждого своя работа. Это наша работа, и в этом ничего такого нет. Мы к этому готовились, мы к этому шли. И кто-то скажет, что герои, не герои… Это просто наша работа», — подытожил боец с позывным «Ворон».