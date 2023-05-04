Штаты около 20 лет работали над планом по ослаблению Москвы.

Владимир Путин, приняв решение о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению России, который разрабатывался Вашингтоном в течение десятилетий. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Путин, по его мнению, сделал так, что РФ громко заявила о себе на мировой арене.

«Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», — сказал он.

Полковник отметил, что со стороны НАТО существовала реальная угроза, в частности у западных границ в Черном море. Требование Москвы прекратить экспансию было хладнокровно проигнорировано альянсом. То же произошло и с неоднократными заявлениями Кремля об очевидном стремлении международной организации к конфронтации с РФ. Спецоперация стала, в том числе, превентивной мерой и понятным сигналом — Россия не потерпит претензий на свои территории.

24 февраля 2022 года Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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