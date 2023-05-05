ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 289

Противник находился в населенном пункте Лизуновка.

ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Фото: © РИА Новости / Валентин Капустин

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Тема:
Спецоперация

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он рассказал, что российская авиация ударила по пункту временной дислокации противника в районе Лизуновки, где также располагались военная техника и личный состав боевиков.

«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка», — рассказал Зыбинский в беседе с РИА Новости.

24 февраля 2022 года Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru показал кадры уничтожения российскими десантниками опорного пункта ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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