Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 24

Блогеров в России призвали поставить на особый учет в налоговой

Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В опросе, посвященном регулированию деятельности блогеров, принимали участие почти десять тысяч человек.

После многочисленных историй о неуплате налогов со стороны интернет-звезд Елены Блиновской, Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек), налоговая служба инициировала новые проверки. Не все из них одумались и вернули долг государству: часть попросту уехала из страны, пишет KP.RU.

Такая безответственность сильно возмутила россиян, которые призвали ставить блогеров на особый учет в налоговой. Согласно результатам опроса, посвященному регулированию деятельности блогеров, большинство респондентов считает, что блогеры пользы обществу не приносят, но деньги получают немалые.

Треть опрошенных считает, что перед зарубежными поездками блогеры должны предоставлять справку об уплате налогов. Это необходимо для того, чтобы такие, как Инстасамка, не собрали долгов и не уехали из России.

Еще 27% людей считают правильным списывать налоги со счетов блогеров автоматически. Например, когда знаменитостям пришли деньги за рекламу, из них сразу необходимо вычитать налог.

При этом 10% россиян предлагают еще более жесткий вариант — обложить блогеров повышенным налогом. По их мнению, тогда те не смогут убежать в другую страну.

А 8% предлагают сделать отдельный портал для всех контрактов интернет-звезд. Тогда их работа станет прозрачной, и никто не сможет скрыть свои долги перед государством.

Также 6% респондентов полагают, что многие блогеры еще слишком маленькие и недостаточно образованные, чтобы разобраться в декларациях и налогах, поэтому для них стоит упростить систему налогообложения. Оставшиеся респонденты затруднились ответить на этот вопрос и не знают, как решить данную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Митрошина задолжала государству 120 миллионов рублей.

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