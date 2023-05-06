Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Минобороны показало, как Ми-28 и Су-25 наносят удары по позициям ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Российские бойцы продолжают выполнять задачи спецоперации.
Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах — боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28. Экипажи выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры украинских боевиков, а также сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.
В результате очередного вылета на задние были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.
А на следующих кадрах уже боевая работа штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные авиационные удары по противнику с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
- 6 мая
- Минобороны раскрыло зарплаты военных в зоне СВО
- 6 мая
- Военный эксперт объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка
- 6 мая
- «Кошки-мышки»: как российские системы снижают эффективность HIMARS на Украине
- 5 мая
- В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшее время
- 5 мая
- «Диалог через музыку лечит душу»: певица Юта посетит 30 городов РФ с благотворительным туром
- 5 мая
- «Мы сделали ее сильнее»: Запад уничтожил Украину и просчитался насчет РФ
- 5 мая
- Минобороны РФ: на донецком направлении уничтожены до 300 украинских боевиков и наемников
- 5 мая
- Сковывают на флангах: как ВС РФ ведут наступательные действия на западе Артемовска
- 5 мая
- «Тактический риск»: Путин готовит Украине большой «сюрприз»
- 5 мая
- В Кремле прокомментировали вывод подразделения ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Читайте также
51%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?