Еще два квартала: в Минобороны раскрыли подробности о ситуации в Артемовске

В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии в зоне СВО.

Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль еще два квартала в Артемовске в ДНР. О ситуации в городе и вокруг него рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

В ведомстве сообщили, что в результате наступательных действий штурмовых подразделений российской армии удалось освободить два квартала в северо-западной и западной частях Артемовска.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывали противника на фланге», — добавили в военном министерстве.

Кроме того, добавил Конашенков, в ДНР были разбиты подразделения 57 мотопехотной и 80 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник понес ущербы в районе населенных пунктов Богдановка и Ступочки.

Также сообщается, что в районе Донецка российская авиация совершила четыре самолетовылета, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи. В результате слаженной работы подразделений ВС РФ удалось нанести ущерб живой силе и технике противника. За минувшие сутки на донецком направлении были уничтожены порядка 340 боевиков киевского режима, а также наемников. Украинские нацисты потеряли на данном направлении две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубицу Д-20 из своего арсенала.

Генерал-лейтенант также отметил успехи защитников Донбасса в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово, где были ликвидированы две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря.