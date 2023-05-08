«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
Песков: слова Буданова о готовности убивать русских подтверждают правильность начала СВО
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Киевский режим, как подчеркивают в Кремле, стал не просто спонсором терроризма, а его организатором.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о готовности истреблять россиян. Официальный представитель Кремля назвал его слова чудовищным заявлением.
По словам Пескова, высказывание Буданова подтверждает, что киевский режим стал не просто спонсором терроризма, а его настоящим организатором. Он отметил, что Кремль решительно осуждает подобные антироссийские выпады, и заверил, что российские спецслужбы выполнят все меры, которые необходимо предпринять на фоне подобных заявлений.
«Это заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения (президента РФ Владимира) Путина начать СВО», — добавил Песков.
В Кремле также подчеркнули, что будут ожидать реакции Запада. Россию очень интересует, как объяснят в Европе и США порывы Киева.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков рассказал о разрушениях Кремля после атаки дронов.
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