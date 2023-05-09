Забрали мечту: США угрожали желавшим приехать в РФ ветеранам отобрать паспорта

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, такая враждебная политика не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны.

Американские власти угрожали отобрать паспорта у ветеранов Второй мировой войны, если они захотят посетить Россию и участвовать в праздничных мероприятиях 9 мая. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в видеообращении. Он отметил, власти США таким образом пытаются сорвать поездку уже второй год подряд.

«На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», — сказал он.

Своим решением и угрозами Вашингтон, по мнению Антонова, не позволил сбыться мечте ветеранов. Посол поддержал фронтовиков и отметил, несмотря на внешние факторы, Россия гордится их вкладом в общую победу.

«Враждебная политика США не подорвет дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны. Считаем своим долгом защищать правду о героях», — подчеркнул посол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник вместо Дня Победы будут отмечать на Украине 9 мая.