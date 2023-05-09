«Принесла нам жизнь»: Евгений Петросян поздравил россиян с Днем Победы

Юморист недавно выписался из больницы, но пропустить такой важный и священный день в истории страны не смог!

Юморист Евгений Петросян после госпитализации вышел на связь и поздравил россиян с Днем Победы. В социальной сети он опубликовал видеообращение, в котором отметил важность и ценность праздника.

«Великая Победа принесла нам жизнь, радость. Очень хотелось бы, чтобы у нас было всегда взаимопонимание. Особенно в трудную годину жизнь показала, что мы объединились в едином порыве, мы хотим будущих побед. Я надеюсь, что так и будет. Я верю, что так и будет», — отметил знаменитость.

К слову, за неделю до этого артист внезапно оказался в больнице. В тот же день, 1 мая, он вышел на связь и рассказал, что причина нахождения на больничной койке — плановая проверка здоровья. Тоже чуть позже подтвердила и его супруга Татьяна Брухунова. Однако в больнице он оказался после похода к стоматологу, что и спровоцировало множество неприятных слухов. Вместе с тем, пока муж находился в руках врачей, Брухунова вела привычную жизнь, будто ничего и не произошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России начали отмечать День Победы.

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