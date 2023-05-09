«Принесла нам жизнь»: Евгений Петросян поздравил россиян с Днем Победы

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 228

Петросян после выписки из больницы поздравил россиян с Днем Победы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / petrosyanevgeny; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Юморист недавно выписался из больницы, но пропустить такой важный и священный день в истории страны не смог!

Юморист Евгений Петросян после госпитализации вышел на связь и поздравил россиян с Днем Победы. В социальной сети он опубликовал видеообращение, в котором отметил важность и ценность праздника.

«Великая Победа принесла нам жизнь, радость. Очень хотелось бы, чтобы у нас было всегда взаимопонимание. Особенно в трудную годину жизнь показала, что мы объединились в едином порыве, мы хотим будущих побед. Я надеюсь, что так и будет. Я верю, что так и будет», — отметил знаменитость.

К слову, за неделю до этого артист внезапно оказался в больнице. В тот же день, 1 мая, он вышел на связь и рассказал, что причина нахождения на больничной койке — плановая проверка здоровья. Тоже чуть позже подтвердила и его супруга Татьяна Брухунова. Однако в больнице он оказался после похода к стоматологу, что и спровоцировало множество неприятных слухов. Вместе с тем, пока муж находился в руках врачей, Брухунова вела привычную жизнь, будто ничего и не произошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России начали отмечать День Победы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Родина-мать, Алеша и неизвестный солдат: какие мемориалы стоит посетить 9 Мая
9 мая
Задействованная в параде Победы в Москве техника выехала в сторону Красной площади
9 мая
Тест: Как хорошо вы знаете песни и стихи Булата Окуджавы?
9 мая
Забрали мечту: США угрожали желавшим приехать в РФ ветеранам отобрать паспорта
9 мая
Поминовение усопших воинов в Русской православной церкви
9 мая
«Катюша» и «День Победы»: главные военные песни 9 Мая
9 мая
Премьер Румынии заявил о желании перенести День Победы с 9 на 8 мая
9 мая
В России начали отмечать День Победы — видео
9 мая
Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
9 мая
«Самый главный праздник!» — Космонавты с МКС поздравили землян с Днем Победы
+2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

8:45
Не игнорируй: врач предупредил о четырех часто встречающихся признаках тромбоза
8:37
Парад шагает по стране: как отмечают День Победы на Дальнем Востоке
8:10
Родина-мать, Алеша и неизвестный солдат: какие мемориалы стоит посетить 9 Мая
8:03
Задействованная в параде Победы в Москве техника выехала в сторону Красной площади
7:59
Жидкие чулки и шляпки: как Великая Отечественная война изменила женский стиль
7:34
«Принесла нам жизнь»: Евгений Петросян поздравил россиян с Днем Победы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
Никас Сафронов об умершем Сергее Дрейдене: «Он был невероятно вкусный»
«Большая скорбь»: Татьяна Ткач отреагировала на смерть Сергея Дрейдена
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео