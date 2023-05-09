Депутат Рады сообщил об «очень сильном взрыве» в Киеве

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 214

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о сильном взрыве в Киеве

Депутат Рады сообщил об «очень сильном взрыве» в Киеве

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

На всей территории Украины ранее объявили воздушную тревогу.

В столице Украины прозвучало несколько взрывов. Как сообщает издание «Страна.ua», сначала хлопки были слышны в 04:00, а после в 05:22.

«Очень сильный взрыв в Киеве», — заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Стоит отметить, что до этого появилась информация об объявленной воздушной тревоге по всей территории Украины. Городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

К слову, о взрывах на Украине сообщалось ранее в апреле. Тогда Минобороны РФ не заявляло ни о каких ударах. По неофициальной информации, причиной хлопков могло стать падение обломков спутника NASA, вошедшего в атмосферу Земли над территорией Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом.

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