Львова-Белова: День Победы — великий праздник со слезами на глазах
Российские власти просто обязаны бороться с нацисткой идеологией и дальше, считает омбудсмен.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Для любого русского человека День Победы — великий праздник. Об этом сообщила корреспонденту «Известий» перед началом Парада Победы уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Это праздник, который связан с его предками: кто-то отдал жизнь за свою страну, кто-то пострадал. Поэтому для нас сегодня это праздник со слезами на глазах и важно, чтобы больше такого никогда не повторилась», — сказала омбудсмен.
Также она добавила, что сейчас националисты опять совершают зверства на российской земле. Власть, по словам Львовой-Беловой, должна бороться с нацисткой идеологией и уберегать наших детей от этого ужаса.
Сегодня, 9 мая, Парад Победы в Москве прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.
Затем президент России Владимир Путин вместе с главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана возложил венки к Могиле Неизвестного солдата.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Владимир Путин думает о западной элите.
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