Львова-Белова: День Победы — великий праздник со слезами на глазах

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Российские власти просто обязаны бороться с нацисткой идеологией и дальше, считает омбудсмен.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Для любого русского человека День Победы — великий праздник. Об этом сообщила корреспонденту «Известий» перед началом Парада Победы уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Это праздник, который связан с его предками: кто-то отдал жизнь за свою страну, кто-то пострадал. Поэтому для нас сегодня это праздник со слезами на глазах и важно, чтобы больше такого никогда не повторилась», — сказала омбудсмен.

Также она добавила, что сейчас националисты опять совершают зверства на российской земле. Власть, по словам Львовой-Беловой, должна бороться с нацисткой идеологией и уберегать наших детей от этого ужаса.

Сегодня, 9 мая, Парад Победы в Москве прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Затем президент России Владимир Путин вместе с главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана возложил венки к Могиле Неизвестного солдата.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Владимир Путин думает о западной элите.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Георгиевская ленточка: что означает символ Победы и куда его нельзя крепить
9 мая
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
9 мая
В Киеве в честь Дня Победы возложили цветы к Вечному огню
9 мая
Игорь Додон прошел с георгиевской лентой на груди в строю «Бессмертного полка»
9 мая
Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак
9 мая
Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве
9 мая
Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее
9 мая
Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы
9 мая
«Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам
9 мая
Толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище в Польше— видео
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

16:26
Отдышка и депрессия: врач рассказала о последствиях ОРВИ
16:20
Георгиевская ленточка: что означает символ Победы и куда его нельзя крепить
16:20
Акции в честь Дня Победы прошли уже в 40 странах по всему миру
16:12
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
16:06
«Похожа на Вертинскую»: Юлия Высоцкая сменила имидж на фоне скандала
15:52
В Киеве в честь Дня Победы возложили цветы к Вечному огню

Сейчас читают

«Работаем потихоньку!» — первое видео Захара Прилепина из больницы
Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве
Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео