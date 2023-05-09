В Ивангороде провели митинг по случаю Дня Победы

В Ивангороде провели митинг и другие праздничные мероприятий по случаю Дня Победы.

На митинг-концерте выступили заслуженные артисты и творческие коллективы из Российской Федерации. Более того, состоялось возложение венков на воду — их отправили в путь по реке Нарве. Всего в мероприятии приняли участие около 400 человек.

Всего в акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая приняли участие уже жители 40 стран мира на пяти континентах. Десятки тысяч человек отдали дань памяти погибшим борцам с фашизмом. Им в этом содействовали российские посольства и дипломаты. Более того, прошли субботники и торжественные собрания.

Парад Победы в Москве 9 мая прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Ранее 5-tv.ru процитировал полную речь президента РФ на Параде в Москве.