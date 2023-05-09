Американцы не могут объяснить способность России сбивать ракеты HIMARS

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Military Watch: США озадачены умением России подавлять HIMARS на Украине

Американцы не могут объяснить способность России сбивать ракеты HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Тема:
Спецоперация

Российские ПВО в большинстве случаев запросто сбивают западные ракеты.

Американские специалисты не могут выяснить, как Россия научилась подавлять ракетные комплексы HIMARS. Такой информацией поделилось издание Military Watch Magazine.

По словам редакторов медиа, применять дорогостоящие ракетные установки становится все менее и менее эффективно. Российские ПВО в большинстве случаев запросто сбивают западные ракеты. Как им это удается, остается большой загадкой. РСЗО поступили на вооружение ВСУ в рамках одного из пакетов военной помощи.

Кроме того, в СМИ отмечается, что в случае полномасштабной войны применять подобные РСЗО окажется бесполезным. Дело в том, что в первую очередь удары будут нанесены по американским военным спутникам. Россия пока воздерживалась от подобных шагов в рамках украинского конфликта.

«Кошки-мышки»: как российские системы снижают эффективность HIMARS на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по территории Украины. ВКС уничтожили пункты временной дислокации резервов противника и склады с боеприпасами.

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