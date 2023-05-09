Эксклюзивные кадры уничтожения гаубицы западного производства в ДНР

Оперативно-боевое тактическое (ОБТ) формирование ДНР «Каскад» нанесло разрушительный удар по позиции ВСУ недалеко от поселка Орловка. Захватывающие кадры с высоты птичьего полета попали в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах показана карта, на которой видно, что американская гаубица М777, стоящая на вооружении ВСУ, расположена на пустыре недалеко от населенного пункта Орловка. Кадры с коптера зафиксировали работу гаубицы — она продолжала обстреливать территории под Донбассом, пока не была уничтожена снарядом ОБТ «Каскад».

Украинские нацисты бросаются в разные стороны при виде надвигающей угрозы, но уже слишком поздно — один момент и боеприпас прилетает точно в цель. Техника разбита, уцелеть удалось не всем. Враг потерпел поражение и понес потери.

Буксируемые гаубицы М777 155 калибра были поставлены США на Украину после начала спецоперации. Оружие использовалось американской стороной в Афганистане.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России нанесли сосредоточенный удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов.