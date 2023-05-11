Москвичи пожаловались после ливня на нашествие мелких насекомых
Из-за большого количества букашек трудно разглядеть вид из окна.
Фото: www.globallookpress.com / Wolfram Steinberg
Москвичи после весеннего дождя заметили на своих оконных стеклах большое количество мелких насекомых. Внешне букашки небольшие и, как отмечают очевидцы, напоминают клопов.
В Telegram-канале «Новости Москвы» опубликовали видео и фотографии, в которых жители столицы говорят о том, что из-за большого количества насекомых трудно разглядеть вид из окна. После удара о стекле мошкара начинает сыпаться на землю.
Прежде сообщалось, что несколько магнитных бурь силой до четырех баллов ожидаются с 9 по 11 мая. Возможны также новые вспышки, поэтому период геомагнитной нестабильности может продлиться.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин заявил об открытии участка Замоскворецкой линии метро.
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