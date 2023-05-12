Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских войск на соледарском направлении

Киевский режим попытался провести наступательные действия на соледарском направлении, где линия боевого соприкосновения составляет 95 километров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника», — уточнил он.

По словам Конашенкова, все атаки боевиков отражены, прорывов обороны не допущено.