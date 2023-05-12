Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских войск на соледарском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21

Российские военные не допустили прорыва обороны.

Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских войск на соледарском направлении

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

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Киевский режим попытался провести наступательные действия на соледарском направлении, где линия боевого соприкосновения составляет 95 километров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника», — уточнил он.

По словам Конашенкова, все атаки боевиков отражены, прорывов обороны не допущено.

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