Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских войск на соледарском направлении
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Российские военные не допустили прорыва обороны.
Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova
Киевский режим попытался провести наступательные действия на соледарском направлении, где линия боевого соприкосновения составляет 95 километров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков.
«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника», — уточнил он.
По словам Конашенкова, все атаки боевиков отражены, прорывов обороны не допущено.
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