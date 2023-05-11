Ставки велики: в Запорожской области предупредили ВСУ о провале контрнаступления

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Рогов: провал контрнаступления Украины ухудшит положение Зеленского

Ставки велики: в Запорожской области предупредили ВСУ о провале контрнаступления

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Запад может выбросить главу Украины «за ненадобностью».

Возможное контрнаступление Украины в Запорожской области плохо закончиться для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Запад обвинит во всем главу Незалежной и выбросит его «за ненадобностью».

«Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского», — заявил Рогов.

Он также добавил, что для главы Украины «ставки слишком велики».

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим в очередной раз открыл огонь по жилым районам отделившихся в 2014 году Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и главы атакованных территорий попросили помощи у Москвы. Президент Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сможет ли Зеленский сохранить лицо после провала ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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