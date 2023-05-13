Командир «Ахмата» сообщил об активации ВСУ на отдельных участках фронта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об активизации ВСУ на отдельных участках фронта

Командир «Ахмата» сообщил об активации ВСУ на отдельных участках фронта

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

На участке, за который отвечает 2-й армейский корпус, обстановка находится под контролем российских сил.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оживились на некоторых участках фронта. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка. На нашем участке обстановка абсолютно подконтрольная», — сказал он в беседе с ТАСС.

До этого Алаудинов рассказывал, что зона ответственности 2-го армейского корпуса — от Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) до Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов жилых кварталов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где проходят линии разлома внутри Украины.

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