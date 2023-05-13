Командир «Ахмата» сообщил об активации ВСУ на отдельных участках фронта
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об активизации ВСУ на отдельных участках фронта
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
На участке, за который отвечает 2-й армейский корпус, обстановка находится под контролем российских сил.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оживились на некоторых участках фронта. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.
«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка. На нашем участке обстановка абсолютно подконтрольная», — сказал он в беседе с ТАСС.
До этого Алаудинов рассказывал, что зона ответственности 2-го армейского корпуса — от Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) до Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).
Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов жилых кварталов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где проходят линии разлома внутри Украины.
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