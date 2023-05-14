ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам с западным вооружением
Очередная натовская техника, прибывшая на Украину, была уничтожены.
Фото: Стрингер / ТАСС
ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и местам хранения вооружения, поступившего из западных стран, в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ. Цели удара в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области достигнуты, объекты поражены, говорится в сообщении ведомства.
Помимо боеприпасов, было уничтожено также вооружение и военная техника, поступившие из западных стран.
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Незалежной не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.
Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки.
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