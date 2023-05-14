Вечер памяти военкора Татарского прошел в ресторане, где он погиб

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 50

Известный блогер погиб в результате теракта в петербургском кафе 2 апреля.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Вечер памяти военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) прошел в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Именно здесь 2 апреля блогер был убит во время своего творческого вечера. Кадры с мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Татарский погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в подаренный ему бюст. Ее мощность эксперты оценили в 200 граммов тротила. В результате взрыва ранения получили более 40 посетителей заведения. Следственный комитет признал происшествие терактом.

По обвинению в гибели Татарского была арестована 26-летняя жительница Петербурга Дарья Трепова. Именно она вручила военкору бюст, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство. Следствие установило, что Трепову вели западные кураторы, а саму бомбу привезли из-за рубежа и через Москву доставили в Петербург, где передали Треповой для совершения преступления. Сейчас петербурженка находится под арестом по обвинению в теракте. Росинформмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru показал церемонию прощания с военкором Владленом Татарским.

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