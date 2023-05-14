«Снятся нам в кошмарах»: боевики ВСУ в Артемовске жалуются на российские танки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы

«Снятся нам в кошмарах»: боевики ВСУ в Артемовске жалуются на российские танки

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Боевые машины с символом «Z» снятся украинским солдатам в кошмарах.

Вернувшиеся из Артемовска украинские боевики рассказывают об ужасе от российских танков и постоянных артобстрелов. Об этом пишет The New York Times.

«Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту. Каждый метр города под обстрелом», — приводит газета слова командира 24-й мотострелковой бригады украинской армии.

По словам боевика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии противостоять российским войскам из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

Минобороны РФ ранее сообщило о первой за долгое время попытке массированного контрнаступления украинских сил в Артемовске. По данным ведомства, ВСУ провели 26 атак с участием более тысячи солдат, 40 танков и другой бронетехники.

Российские подразделения отразили все атаки противника, уничтожив более 500 боевиков, однако отошли с целью повышения устойчивости обороны на рубеж по берегам Берховского водохранилища на северном фланге окружения Артемовска.

При этом в самом городе продолжают наступление штурмовики ЧВК «Вагнер». До полной зачистки территории им осталось взять около двух десятков многоэтажек, превращенных ВСУ в мощные укрепрайоны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой в Донецкой народной республике.

Тема:
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