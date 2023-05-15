Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Российские силы продолжают выполнять задачи спецоперации, с каждым днем все дальше оттесняя националистов от Донбасса.
Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах — боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Воздушно-десантных войск (ВДВ). Подразделения выполняют задачи по уничтожению замаскированных оборонительных сооружений, огневых средств, вооружения и военной техники украинских боевиков. На видео запечатлен момент удара по замаскированным позициям противника. Они были вскрыты с помощью воздушной разведки расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов.
На следующих кадрах — боевая работа расчетов 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» артиллерийских подразделений ВДВ. Также с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов в лесном массиве были обнаружены взводные опорные пункты украинских боевиков. Точным огнем были уничтожены мотострелковые подразделения противника в оборудованных укрытиях опорного пункта.
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